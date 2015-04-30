Гривня закрыла межбанк на уровне 21,20 за доллар

С редневзвешенный курс гривни установился на уровне 21,1324 грн/долл. / Фото УНИАН

В четверг, 30 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,38/23,66 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4100 грн/рубль.

Читайте такжеОфициальный курс гривни поднялся почти до 21 за доллар

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1324 грн/долл., к этому часу было заключено 480 сделок на сумму 403,25 млн долл.