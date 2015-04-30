Российский ВЭБ получил рекордный убыток из-за олимпийских проектов и Украины

Группа Внешэкономбанка (ВЭБ) получила в 2014 году убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 249,7 млрд рублей против 8,5 млрд рублей прибыли годом ранее.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ВЭБа Сергей Лыков, передает ТАСС.

Главной причиной такого отрицательного результата группы зампред банка назвал расходы на досоздание резервов в размере 326,1 млрд рублей. В 2013 году расходы ВЭБа на резервы были в 2,5 раза меньше - 127,1 млрд рублей.

Лыков подчеркнул, что основной объем резервов пришелся в основном на кредиты, выданные на строительство олимпийских объектов. Также значительный объем резервов пришелся на украинский бизнес.

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В свою очередь, первый заместитель председателя ВЭБа Михаил Полубояринов отметил, что большая часть резервов пришлась на Украину, однако оба банкира не озвучили конкретные цифры. "На такой результат повлияло обеспечение резервами сомнительной задолженности. У нас это, вы знаете, - Олимпиада, это украинские проекты. Мы решили в этом году дать себе возможность создать определенные запасы, закрыть в значительном объеме опасность несвоевременного погашения кредитов", - сказал Лыков.

Чистый процентный доход ВЭБа по итогам прошедшего года вырос на 1,3% до 100,3 млрд рублей.

Операции с финансовыми инструментами принесли в 2014 году Внешэкономбанку убыток в 10,3 млрд рублей против чистого дохода в размере 69,7 млрд рублей годом ранее. Расходы ВЭБа от операций с иностранной валютой составили по итогам отчетного периода 35 млрд рублей против 7,9 млрд рублей годом ранее.

Активы ВЭБа за 2014 года выросли на 17,3% до 3,9 трлн рублей. Кредитный портфель банка по итогам прошедшего года составил 2,6 трлн рублей, превысив аналогичный результат 2013 года на 43%. Обязательства банка в 2014 году выросли на 28,1% до 3,5 трлн рублей. Полученный ВЭБом убыток повлиял на снижение капитала банка. По итогам года он составил 378,6 млрд рублей, что на 34,4% меньше аналогичного показателя 2013 года.

Достаточность капитала ВЭБа составила 14,3%.

ВЭБ ожидает получить в 2015 году убыток по международным стандартам вдвое меньший, чем в 2014 году, сообщил Полубояринов. "Половина (убытка за 2015 год - прим. ред.) уйдет, мы так оцениваем, но убыток сохранится", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном убытке в 2015 году.