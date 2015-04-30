В МВФ подтвердили, что оценочная миссия приедет в Киев 12 мая

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Киеве для первого пересмотра программы с Украиной, одобренной советом Фонда в марте этого года, 12 мая.

Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне.

«Миссия по первому пересмотру начнет работу в Киеве 12 мая», - сказал Райс.

По его словам, ожидается, что работа миссии в Украине продлится 2-3 недели.

Ранее о старте работы миссии МВФ в Украине с 12 мая сообщал Национальный банк Украины.

Одним из ключевых условий программы с МВФ является достижение договоренностей с кредиторами о частичной реструктуризации обязательств Украины по еврооблигациям, в рамках которых украинская сторона рассчитывает сэкономить на выплатах до 5,3 млрд долл. в 2015 году и до 15,3 млрд долл. в течение ближайших 4 лет.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

Второй и все последующие транши МВФ могут быть получены по итогам ежеквартальных оценочных миссий Фонда.

Согласно новой программе, в 2015 году Украина может получить из внешних источников порядка 16,3 млрд долл., включая 10 млрд долл. по линии Международного валютного фонда. В числе международной помощи средства от Евросоюза на 1,8 млрд долл. и от правительства США на 2 млрд долл.