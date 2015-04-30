Нацбанк незначительно опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2113.2395 (30 апреля – 2104.6832)

100 EUR – 2369.9981 (30 апреля – 2315.5725)

10 RUR – 4.1324 (30 апреля – 4.0707)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,38/23,66 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4100 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1324 грн/долл., к этому часу было заключено 480 сделок на сумму 403,25 млн долл.