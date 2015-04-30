Нацбанк вчера предоставил банкам рефинансирование на 1,8 миллиарда гривень

Национальный банк Украины в среду, 29 апреля, предоставил банкам рефинансирование на 1,815 млрд грн, а также мобилизовал у банков ресурсы посредством продажи депозитных сертификатов на сумму 8,693 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, регулятор предоставил одному банку рефинансирование на один день на 1 млрд грн под 33% годовых, двум банкам на 815 млн грн под 30% годовых на 89 дней.

Депозитные сертификаты НБУ продал на 6,494 млрд грн под 20% годовых 25 банкам на один день, на 1,704 млн грн под 26% годовых 8 банкам на 7 дней, на 318 млн грн под 26% годовых 9 банкам на 14 дней, на 141 млн грн под 27% годовых 7 банкам на 30 дней.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник, 28 апреля, после восьмидневного перерыва, предоставил банкам рефинансирование на 104 млн грн, а также мобилизовал у банков ресурсы посредством продажи депозитных сертификатов на сумму 9,453 млрд грн.