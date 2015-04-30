Борщовый набор для россиян подорожал почти на 50% за год - WSJ

Издание подсчитало, насколько в России в связи с инфляцией подорожал борщ.

Пенсионер, журналист из Сибири документирует изменения стоимости ингредиентов борща, чтобы увидеть, насколько выросли цены на продовольствие в стране, сообщает ZN.UA.

Как рассказывает автор статьи, учительница на пенсии Наталья Атучина покупала в прошлом году продукты для приготовления борща в своем родном городе Омске и тратила при этом на ингредиенты на местных рынках около 165 рублей ($ 3.20). В апреле текущего года весь этот набор продуктов стоит почти 247 рублей.

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Ее муж Сергей Комаровский разработал свой ориентир в ценах и назвал его "Индекс борща". Так супруги отслеживают расходы на питание в их сибирском городе. С прошлого года цена на борщ возросла на 49,5%, что свидетельствует о реальной инфляции в России.

"Борщ является очень объективным показателем", - говорит Комаровский.

Россия подверглась самой "суровой" месячной инфляции за последние 13 лет в марте. Девальвация рубля, запрет импорта, все эти факторы сыграли свою роль. В целом, уровень инфляции поднялся до 16,9% по сравнению с годом ранее, как свидетельствует госстатистика РФ.

В большинстве случаев инфляция сказалась на цене продуктов для конечного потребителя в России, в том числе на ингредиентах для борща. Продовольственная инфляция выросла на 23% в марте по сравнению с предыдущим годом, на 38% - на фрукты и овощи.

"Цены выросли резко в результате девальвации рубля", - говорит Юлия Баскакова, общественно-политический исследователь.

Запрет Кремля на импорт продовольствия добавил 2,5 процентных пункта в общий уровень инфляции в России в феврале, по данным Министерства экономического развития.

Цена российского производства шоколада, например, выросла на 38% в прошлом году, поскольку в продукте есть импортные ингредиенты, добавки, такие как сушеные фрукты и орехи, которые попали под эмбарго.

Даже основные продукты, сделанные или выращенные в России, подорожали. Ведь стоимость импортируемых семян, химикатов, удобрений и оборудования выросла, а рубль опустился. Производители начали поднимать свои цены на фоне удорожания других продуктов.

В Москве экономисты прогнозируют всплеск цен до определенного пика, после этот процесс замедлится пик и скоро замедлится. Еженедельный показатель инфляции замедлился. Цены на продукты питания, однако, скорее всего, останутся высокими.

"Вопрос в том, будут ли люди продолжать игнорировать все это, или начнет накапливаться недовольство",- говорит русский политолог Михаил Виноградов.

Пока что Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу крупнейших продуктовых ритейлеров России и ограничивает рост цен на "социально значимые" продукты в течение двух месяцев.