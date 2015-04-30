Украина будет вести переговоры о расширении доступа украинских товаров на рынок ЕС
23:50, 30 апреля 2015Финансы
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Украина будет вести переговоры с ЕС относительно расширения доступа украинских товаров на европейский рынок
Украина будет вести переговоры о расширении доступа украинских товаров на рынок ЕС / Фото УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.
”Мы договорились о том, что будем проводить переговоры о расширении квот для доступа на европейский рынок украинских производителей в связи с тем, что рынки России закрываются”, - сказал он.
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