Украина будет вести переговоры о расширении доступа украинских товаров на рынок ЕС

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.

”Мы договорились о том, что будем проводить переговоры о расширении квот для доступа на европейский рынок украинских производителей в связи с тем, что рынки России закрываются”, - сказал он.

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