Украина будет вести переговоры о расширении доступа украинских товаров на рынок ЕС

23:50, 30 апреля 2015
Финансы
2754

Украина будет вести переговоры с ЕС относительно расширения доступа украинских товаров на европейский рынок

Фото УНИАН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.

”Мы договорились о том, что будем проводить переговоры о расширении квот для доступа на европейский рынок украинских производителей в связи с тем, что рынки России закрываются”, - сказал он.

Читайте такжеПорошенко уполномочил Яресько подписать Соглашение о гарантиях заимствования между Украиной и США

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter