Яресько назвала двух кандидатов на должность главы фискальной службы

Об этом сообщила министр финансов Наталья Яресько, пишет Украинская правда.

"Совет по отбору кандидатуры на голову ДФС представит на рассмотрение Премьера две кандидатуры на эту должность: Андрей Коломиец и Роман Насиров. Спасибо всем 67 кандидатам, участвовавших в конкурсе. Особая благодарность членам Совета", - отметила Яресько.

По оценке экспертов, самыми сильными фигурами считаются три депутата от фракции БПП: члены комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан и Нина Южанина, а также председатель этого комитета Роман Насиров.

Насиров в прошлом инвестбанкир. Его называют человеком олигарха Игоря Коломойского.

Вместе с тем нардеп от "Блока Петра Порошенко" Оксана Продан заявила, что премьер-министр Арсений Яценюк уничтожил конкурс на должность председателя Государственной фискальной службы Украины.

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По словам депутата, она подавалась на открытый конкурс, уважая членов Совета по конкурсному отбору и надеясь, что пришло время смены коррупционной системы. "Однако Яценюк заблокировал ее кандидатуру", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, именно Яценюк лично против ее кандидатуры и настоял на искажении и нивелировании открытого конкурса, на недопущении изменения существующей карательной и коррупционной фискальной службы.

Как известно, 23 марта Глава Государственной фискальной службы Игорь Белоус попросил премьера Арсения Яценюка об отставке.

Ранее Яценюк распорядился начать служебное расследование против руководства Фискальной службы и отстранить его от исполнения обязанностей. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту возможного получения служащими Государственной фискальной службы неправомерной выгоды при растаможивании товаров на границе.

Яресько возглавляла комиссию, которая должна назначать нового руководителя Государственной фискальной службы. Как отмечала глава Минфина, "новый руководитель ГФС должен сделать жизнь легче для налогоплательщиков".

"Я бы хотела видеть главу ГФС, который не только понимает налоги, но и умеет управлять большими коллективами", - заявляла она.