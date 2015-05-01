Британский миллиардер Брэнсон хочет инвестировать в Украину

Об этом он заявил в интервью Hromadske.TV.

"Часто, когда ситуация сложная — это лучшее время для инвестиций. В Украине сейчас очень сложно, а лучшие инвесторы вкладывают средства в страны именно в такие моменты. Очевидно, огласка вокруг событий, которые здесь происходят, не идет вам не пользу. Однако лично я считаю, что Украина — хорошее место для инвестирования. Думаю, хуже, чем сегодня, уже не будет в сфере финансов. Я бы порекомендовал моим друзьям инвестировать сюда", — заявил Брэнсон.

Он отметил, что планирует участие своей компании Virgin в инвестиционных проектах в Украине, однако пока не уточнил в каких.

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"У нас идет дискуссия с несколькими секторами по этому поводу. Думаю, вашей стране необходимо больше западных компаний среди инвесторов, чтобы они помогли Украине выбраться из довольно угрожающей рецессии. Не могу сегодня ничего заявить, но надеюсь, что Virgin начнет заниматься бизнесом в Украине. Возможно, во время моего следующего визита я уже буду анонсировать выход собственной компании на украинский рынок, посмотрим", — заявил Брэнсон.