В аннексированном Крыму все еще не работают платежные системы Visa и MasterCard

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей трех крупнейших банков, работающих на аннексированном полуострове.

Две крупнейшие международные платежные системы — Visa и MasterCard — 26 декабря прошлого года приняли решение приостановить обслуживание карт российских банков, работающих на территории аннексированного Россией Крыма, из-за санкций США.

Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов ранее заявлял, что альтернатива международным платежным системам заработает в Крыму до 1 мая.

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Напомним, ранее сообщалось, что Международная платежная система Visa не собирается выпускать кобрендинговые карты с «Национальной системой платежных карт», 100% которой принадлежит Центробанку России. Компания решает вопрос с переводом процессинга транзакций в НСПК, но не готова к тому, что на картах Visa будет размещаться логотип другой платежной системы.