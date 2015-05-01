В аннексированном Крыму все еще не работают платежные системы Visa и MasterCard
Две международные платежные системы в декабре прошлого года приняли решение приостановить обслуживание карт российских банков.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей трех крупнейших банков, работающих на аннексированном полуострове.
Две крупнейшие международные платежные системы — Visa и MasterCard — 26 декабря прошлого года приняли решение приостановить обслуживание карт российских банков, работающих на территории аннексированного Россией Крыма, из-за санкций США.
Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов ранее заявлял, что альтернатива международным платежным системам заработает в Крыму до 1 мая.
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Напомним, ранее сообщалось, что Международная платежная система Visa не собирается выпускать кобрендинговые карты с «Национальной системой платежных карт», 100% которой принадлежит Центробанку России. Компания решает вопрос с переводом процессинга транзакций в НСПК, но не готова к тому, что на картах Visa будет размещаться логотип другой платежной системы.