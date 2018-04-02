Баланс недели: Международная поддержка, крутое пике экономики и новая пенсионная реформа

На минувшей неделе в Киеве состоялись сразу два масштабных мероприятия: саммит Украина-ЕС и международная конференция в поддержку нашей страны. Второе событие стало заменой анонсированной ранее донорской конференции. Основной задачей конференции и саммита являлось получение дополнительной политической поддержки со стороны международного сообщества. В течение двух дней президент, премьер-министр и члены правительства пытались убедить мировую общественность в приверженности евроинтеграционному курсу и демократическим изменениям в государстве. И хотя главной целью мероприятий было - информирование международных партнеров о результатах украинских реформ и получение политической поддержки, власти не могли не воспользоваться возможностью напомнить о необходимости инвестиций в Украину.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что наша страна рассчитывает получить до конца года порядка 3 млрд долл. вливаний от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. При этом глава правительства отметил, что объем инвестиций напрямую зависит от того, как скоро украинский парламент и коалиция поддержат законы, которые значатся в плане реформ. Он призвал инвесторов вкладывать средства в Украину – энергетику, сельское хозяйство и образование. И проанонсировал проведение в Украине инвестиционной конференции.

«В конце года в Киеве состоится огромная инвестиционная конференция, цель которой - привлечь дополнительных частных инвесторов и усилить экономический рост в Украине», - сказал Яценюк.

Министр финансов Наталья Яресько, в свою очередь, отметила, что дальнейший прогресс реформ в Украине в значительной степени зависит от постоянной поддержки всех международных партнеров и финансовых институтов. В ходе конференции она проинформировала участников о том, что переговоры о реструктуризации госдолга Украины, открывающие двери к кредитам МВФ, проходят в плановом порядке, а в конце мая Украина осуществит выпуск евробондов на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США.

Резюмируя услышанные тезисы украинских властей, принимавших участие в конференции, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Украина является большим европейским государством с прекрасными перспективами и международные партнеры готовы в дальнейшем предоставлять помощь Украине, но при условии проведения реформ - судебной системы, госуправления, энергосектора и децентрализации.

«Реформы должны продолжаться, они должны быть достойными доверия, быстрыми. Вы продолжаете реформировать страну - мы продолжаем помогать вам», - сказал он.

Кроме того, Юнкер подчеркнул, что Украине и Европейскому Союзу не нужна отсрочка с введением всеобъемлющей зоны свободной торговли, поскольку любые отсрочки лишь откладывают принятие необходимых решений. По его словам, зона свободной торговли должна заработать 1 января 2016 года, как и предполагается Соглашением об ассоциации.

Власти взялись за реформы

На минувшей неделе стало известно, что миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине уже 12 мая. Ожидая приезд представителей основного кредитора, украинские власти начали работу над рядом законов, которые являются условиями получения второго транша финпомощи.

Так, президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта об усилении институциональных возможностей Национального банка. В частности, он предложил с 2016 года изменить порядок перечисления части прибыли к распределению регулятора, а также определить, что Нацбанк способствует финансовой стабильности при условии, что это не препятствует поддержанию ценовой стабильности в государстве.

Также на минувшей неделе министр социальной политики Павел Розенко на заседании правительства представил модель новой пенсионной реформы.

Пенсионная реформа, разработанная Кабинетом министров, предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования.

«Мы останавливаем практику разделения украинцев на сорта. Мы останавливаем систему, когда есть категории тех пенсионеров - чиновников, народных депутатов, судей, прокуроров, которые имеют отдельный вид пенсионного обеспечения. Мы предлагаем, что с 1 января 2016 года пенсии государственным служащим и приравненным к ним лицам будут назначаться на общих условиях. Единая формула для всех. Никаких исключений, никаких процедур спецпенсий», - сказал он.

Розенко сообщил, что пенсионная реформа предусматривает внедрение накопительного пенсионного страхования, что поможет снизить нагрузку на дефицит солидарного пенсионного фонда и сформировать индивидуальные накопления граждан.

«Мы предлагаем, чтобы накопительная система стартовала с 1 января 2017 года. Нам нужно время для подготовительного этапа внедрения, для создания накопительного фонда», - сказал он.

По словам Розенко, реформа предусматривает, что обязательное пенсионное накопление будет действовать для граждан моложе 35 лет, но люди от 35 до 55 лет смогут на добровольной основе принимать в нем участие.

Министр сообщил, что ставка взноса в систему будет постепенно возрастать и на начальном этапе, в 2017 году, составит 2%, а до 2022 года вырастет до 7%. Он отметил, что ресурсы, привлеченные в результате накопительной пенсионной системы, могут быть задействованы для развития экономики.

Предполагается, что государство будет полностью гарантировать сбережение средств накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр высоко оценил проделанную работу и отметил, что предполагаемые изменения внедряют европейские стандарты пенсионного обеспечения в Украине.

Экономика достигла "дна"

На минувшей неделе Национальный банк обнародовал данные по итогу работы экономики в первом квартале текущего года. По оценке НБУ, падение ВВП Украины ускорилось до 15% в годовом измерении. При этом годовой прогноз падения ВВП регулятор оставил на уровне 7,5%.

Инфляции в марте существенно ускорилась - до 45,8% под влиянием курсового фактора. В НБУ отмечают, что расчетный период инфляции совпал с периодом пикового отображения на ценах существенного обесценивания гривни в конце февраля.

«Опубликованные показатели инфляции превысили прогнозные оценки Национального банка вследствие более существенного влияния инфляционных ожиданий на потребительские цены», - поясняется в отчете.

Тем не менее, благодаря девальвационно-инфляционному эффекту, который обеспечил рост большинства бюджетообразующих налогов, а также поступлению в марте в казну страны 6,1 млрд грн от продажи 3G-лицензий, госбюджет по итогам первого квартала сведен с профицитом 4,2 млрд грн.

Девальвация гривни также повлияла на рост государственного долга Украины, который в первом квартале увеличился на 46,6%.

На минувшей неделе свои прогнозы относительно экономики Украины озвучил Всемирный банк. Финансовая организация ухудшила прогноз падения экономики нашей страны в 2015 году до 7,5% с 2,3%, при этом ожидает восстановления экономики, начиная с 2016 года, когда возможен рост ВВП до 2%, при стабилизации ситуации на востоке страны, восстановлении банковской системы и дальнейшей реализации украинскими властями реформ.

Как отметила глава НБУ Валерия Гонтарева, в настоящее время экономика Украины уже достигла своего «дна», и, начиная со второго квартала 2015 года, ожидается постепенное восстановление экономической активности. «Точку невозврата мы уже прошли - 2014 год стал для Украины и для всего украинского народа переломным», - отметила Гонтарева.

Газовые споры

На минувшей неделе стало известно, что следующий раунд трехсторонних переговоров Украины, России и ЕС по спорным газовым вопросам, который не состоялся 14 апреля, может пройти уже после майских праздников.

«После майских праздников - хороший ориентир», - заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, отвечая на вопрос журналистов о вероятных сроках проведения трехсторонней встречи.

По словам Демчишина Украина уже подготовила ответы на предложения Еврокомиссии и в ближайшее время отправит их на рассмотрение. Пока спорными остаются вопросы скидки и расчетов за газ. В то же время министр отметил, что в 3 квартале Украина планирует покупать российский газ по цене ниже 220 долл. за тысячу кубометров.

Газовые споры продолжаются и внутри Украины. На заседании Кабмина на минувшей неделе премьер сообщил, что МВД открыло уголовное производство по факту преступного сговора сотрудников НАК «Нафтогаз Украины» и компании Ostchem Дмитрия Фирташа, в результате которого государству нанесены убытки в особо крупных размерах.

«МВД открыло уголовное производство за растрату государственного имущества служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» в сговоре с компанией Ostchem, в результате чего государству нанесены убытки в размере 5,7 млрд грн», — сказал премьер.

Печерский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство Министерства внутренних дел, наложил арест на 500 млн куб. м газа на общую сумму 4,3 млрд грн группы Ostchem.

«Я прошу министра внутренних дел Украины взять под личный контроль расследование дела о миллиардных хищениях олигархической группой, которая сидела как вампир на НАК «Нафтогаз Украины» на протяжении десятилетий, имени Фирташа-Левочкина — предпринять все меры для ареста имущества и возврата этих средств в государственный бюджет Украины», — заявил Яценюк. Он поручил профильному министерству вместе с «Нафтогазом» в срочном порядке предпринять меры по исковой работе и взысканию всех задолженностей этой группы в пользу «Нафтогаза», в том числе за счет имущества, которое принадлежит группе.

Следующая короткая предпраздничная неделя обещает быть менее насыщенной значимыми событиями. Тем не менее, Украину ожидает публикация данных об инфляции за апрель, и мы сможем убедиться - преломился или нет тренд падения экономики.

Ксения Обуховская (УНИАН)