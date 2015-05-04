Госбюджет получил "микроскопическую" сумму из арестованных миллиардов "семьи" Януковича

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Еще в прошлом году Генпрокуратура жонглировала фактами о многомиллиардных средствах, якобы арестованых за рубежом. Тут госказначейство сообщило, что за первые три месяца этого года из арестованных у прошлой преступной власти миллиардов госбюджет получил только 5014,05 гривни. И это - не шутка. Это меньше одной тысячной процента от суммы, на которую рассчитывает бюджет.

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Комментарии излишни, но стоят уже журналистских расследований.

Подробности в сюжете.