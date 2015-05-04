Госбюджет получил "микроскопическую" сумму из арестованных миллиардов "семьи" Януковича
01:23, 04 мая 2015Финансы
6689
Громкие заявления украинских правоохранителей, что они расследуют миллиардные убытки государству, нанесенные соратниками Януковича, могут превратиться в очередной пшик.
Госбюджет получил "микроскопическую" сумму из арестованных миллиардов "семьи" Януковича / УНИАН
Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.
Еще в прошлом году Генпрокуратура жонглировала фактами о многомиллиардных средствах, якобы арестованых за рубежом. Тут госказначейство сообщило, что за первые три месяца этого года из арестованных у прошлой преступной власти миллиардов госбюджет получил только 5014,05 гривни. И это - не шутка. Это меньше одной тысячной процента от суммы, на которую рассчитывает бюджет.
Читайте такжеУкраина вернула 5014 гривень и 5 копеек преступных активов, осталось еще 1,5 миллиарда
Комментарии излишни, но стоят уже журналистских расследований.
Подробности в сюжете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter