Новым главой фискальной службы стал Роман Насиров

Кабинет министров Украины в рамках проведения конкурса на замещение вакантной должности главы Государственной фискальной службы Украины назначил на этот пост Романа Насирова, сообщили УНИАН в пресс-служба правительства.

Ранее Насиров возглавлял Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

Главу ГФС Насирова, а также двух его заместителей – Константина Ликарчука и Сергея Билана – представила глава конкурсной комиссии, министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров правительство утвердило новым главой ГФС Романа Насирова» - сказала она.

Яресько отметила, что в финальную стадию отбора вместе с Насировым вышел директор по финотчетности и управленческим системам компании ArcelorMittal Андрей Коломиец, которому было предложено возглавить Госфининспекцию, но он отказался.

По словам главы Минфина, первый заместитель главы ГФС Билан будет курировать налоговую милицию, Ликарчук будет курировать таможенные органы.

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Как сообщал УНИАН, в ходе представления своей программы действий Роман Насиров назвал одной из основных задач на посту главы ГФС улучшение администрирования налогов через упрощение налоговой отчетности, развитие электронных сервисов, упрощение форм налоговых деклараций и сокращение количества документов, которые подаются в налоговую, а также оптимизацию самой структуры службы.

Андрей Коломиец назвал три приоритета своего плана на первые 100 дней - увеличение сбора налогов, борьба с коррупцией и кардинальное изменение организационной структуры службы. Также кандидат предложил выявлять коррупционеров в ГФС методом сравнения доходов и расходов, к примеру, фотографируя их дома и машины.

Конкурсная комиссия Министерства финансов на заседании 27 апреля определила список из 4 кандидатов – претендентов на пост главы Государственной фискальной службы.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС в связи с увольнением с этой должности Игоря Билоуса.

Кабмин принял отставку Билоуса 23 марта, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.