Гривня на межбанке укрепилась до 21,15 за доллар

Во вторник, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,95/21,15, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,24/23,46, по отношению к российскому рублю – 0,4060/0,4100.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 21,1277 грн/долл., к этому часу было заключено 52 сделки на сумму 23,92 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, на закрытии предыдущей сессии в четверг, 30 апреля, котировки гривни к доллару США установились на уровне 20,95/21,20.