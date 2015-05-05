Еврокомиссия резко ухудшила прогноз роста экономики Греции

В 2016 году реальный ВВП может вырасти на 2,9% вместо ранее прогнозируемых 3,7%, говорится в докладе, опубликованном во вторник в Брюсселе, передает Прайм.

"В 2014 году реальный ВВП Греции вырос впервые с 2007 года - он увеличился на 0,8%. Условия для поддержки роста есть, но неопределенность и жесткие условия финансирования сдерживают восстановление и давят на государственные финансы", - говорится в докладе.

"Неопределенность и неликвидность препятствуют перспективам роста. Прогнозные показатели Греции подвержены высокой степени неопределенности", - заявляют эксперты ЕК.

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По их мнению, в 2014 году частное потребление и экспорт повлияли на экономическую деятельность, вызвав долгожданное возвращение к росту в 0,8% реального ВВП.

"Положительный импульс, однако, был заглушен после объявления о досрочных выборах в декабре. Нынешнее отсутствие ясности в отношении политики и обязательств правительства по отношению к странам-партнерам в контексте договоренностей о поддержке с ЕС/МВФ еще более усиливает неопределенность",- говорится в докладе.

По данным доклада, индикатор экономических настроений в Греции (ESI) ухудшился в марте из-за падения доверия во всех секторах бизнеса, хотя потребительское доверие осталось на относительно высоком уровне.

"При условии соглашения с ЕС/МВФ в июне и предполагая, что деловое доверие вернется вместе с ликвидностью в государственном и банковском секторах, прогноз роста экономики в настоящее время составляет примерно 0,5% в 2015 году, значительно ниже, чем в предыдущем прогнозе", - отмечает ЕК.

"Личное потребление немного выиграет от снижения цен на нефть и возвращения депозитов "из-под матраса" в экономику. Рост экспорта, как ожидается, продолжится и в 2015 году, туризм и судоходство получат выгоду от слабого евро", - пишут авторы доклада.

Однако политическая неопределенность плохо сказывается на инвестициях и на росте задолженности государственного сектора.

В 2016 году рост ВВП усилится до 2,9%, инвестиции вырастут при проведении структурных реформ. Сальдо текущего счета Греции, как ожидается, также улучшится. Дефицит текущего счета, по прогнозам, сократится до 1,6% ВВП в 2015 году и до 1,3% в 2016 году.

Уровень безработицы в 2014 году снизился до 26,5% после создания почти 100 тысяч новых рабочих мест. В 2015 году уровень безработицы, по прогнозам, снизится до 25,6% в случае роста экономики, а в 2016 году - до 23,2%.

Цены упали на 1,4% в 2014 году, инфляция ожидается ниже 0% и в этом году из-за слабого внутреннего спроса, прежде чем станет положительной в 2016 году по мере роста темпов восстановления экономики, пишут автор доклада.

Еврокомиссия также отмечает, что дефицит баланса вместо прогнозных 1,6% составил в 2014 году 3,5%. В 2015 году дефицит баланса будет 2,1%, в 2016 году - 2,2%. В предыдущем прогнозе предполагалось, что в этом году дефицит составит лишь 0,1%, а в 2016 году баланс будет положительным с профицитом в 1,3%.

Что касается госдолга, то он достигнет пика в 2015 году, прежде чем начнет снижаться в 2016 году, считает ЕК.

В 2014 году госдолг составлял 177,1% ВВП, в этом году он достигнет 180,2% ВВП, в 2016 году снизится до 173,5%, говорится в докладе.