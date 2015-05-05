Яценюк дал Насирову три месяца и поручил сменить всех региональных руководителей

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому руководству Государственной фискальной службы, назначенному сегодня, 5 мая, в ходе внепланового заседания правительства, сменить всех руководителей региональных органов Фискальной службы, сообщила в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Премьер-министр во время заседания дал господину Насирову (новому главе ГФС - УНИАН) и его заместителям три месяца на внедрение реальных изменений в работе службы. За эти три месяца новый руководитель должен обеспечить порядок в работе фискальных органов и уменьшить коррупцию в них, – сказала Яресько. – Сменить вертикаль руководства ГФС на уровне областей и районов, обеспечить приход на эти должности новых, незапятнанных кадров, способных поломать коррупционные схемы. И, наконец, увеличить поступления налогов за счет детенизации и борьбы с налоговыми ямами».

При этом глава Минфина отметила, что если в течение трех месяцев эти задачи не будут выполнены, то правительство примет соответствующие кадровые решения.

Как отметил присутствующий на брифинге новоназначенный глава ГФС Роман Насиров, за три месяца руководство Фискальной службы должно восстановить доверие к ведомству, сделать первые шаги к формированию нового подхода к администрированию налогов, а также наладить диалог с налогоплательщиками.

Также, по словам Насирова, за 3-4 месяца новое руководство Фискальной службы должно представить новую налоговую реформу. «В следующем году вся страна должна жить в обновленной налоговой системе», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках проведения конкурса на замещение вакантной должности главы Государственной фискальной службы Украины назначил на этот пост Романа Насирова.

В ходе представления своей программы действий Насиров назвал одной из основных задач на посту главы ГФС улучшение администрирования налогов путем упрощения налоговой отчетности, развития электронных сервисов, упрощения форм налоговых деклараций и сокращения количества документов, которые подаются в налоговую, а также оптимизации самой структуры службы.