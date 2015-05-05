Frankfurter Allgemeine: Продвижение китайского юаня

Об этом сообщает Винанд фон Петерсдорф в статье «Продвижение китайского юаня», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Это решающий поворот в восприятии китайской валюты: до сих пор Китай критиковали, особенно американское правительство, за то, что он постоянно удерживал низкий курс юаня и, следовательно, несправедливо лишал свой собственный экспорт конкурентных преимуществ. Международный валютный фонд согласился с таким утверждением. Таким образом, появился еще один конфликт между институтом со штаб-квартирой в Вашингтоне и американской политикой. Конгресс США заблокировал структурную реформу МВФ, целью которой было принять в расчет повышающуюся важность Китая в распределении власти в фонде.

Манипуляции с китайской валютой повлияли на отношение американских политиков к свободной торговле. Это продолжает действовать в нынешней дискуссии президента США Барака Обамы с его собственной партией о предоставлении мандата на ведение переговоров по соглашению о свободной торговле. Ведущие демократические политики хотят отдать мандат президенту, если Транс-Тихоокеанское партнерство (с 11 странами Тихого океана) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (с Европейским союзом) будут содержать валютные оговорки. Они должны позволить американской политике реагировать штрафами на манипуляции с валютой.

Поворот МВФ следует за политикой Китая, который с 2005 года терпит ревальвацию юаня по отношению к основным валютам. Тем не менее, колебания по отношению к доллару низкие, потому что юань прикреплен к доллару. Китай просил МВФ принять юань в корзину валют фонда. В ней до сих пор в определенном соотношении были собраны доллар, евро, британский фунт и японская иена. Они образуют своего рода искусственную валюту МВФ, специальные права заимствования. В конце этого года, МВФ решает, как было запланировано, каким будет состав валютной корзины и доля каждой валюты в ней. Обязательным условием для участия является то, что, во-первых, валюта играет важную роль в мировой торговле и, во-вторых, что она хорошо продается. Китай с помощью реформы финансового рынка пытается соответствовать второму критерию.

Преимущество, быть частью валютной корзины, для китайской валюты связано с соответствующим обязательством, что все центральные банки должны держать юани. Это даст большой толчок для интернационализации валюты. В дополнение к этому престиж, который будет связан с повышением курса юаня, как еще одной важной резервной валюты. Правительство Соединенных Штатов не согласно с тем, что валюта Китая оценена справедливо. Wall Street Journal цитирует важное должностное лицо из министерства финансов США: стоимость юаня на международном рынке остается существенно заниженной.