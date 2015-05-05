Кабмин внес в Раду законопроект о внедрении накопительной пенсионной системы

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий (№2767).

Текста законопроекта на сайте парламента пока нет.

Кроме того, Кабмин зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса по уплате страховых взносов в накопительную профессиональную пенсионную программу (№2770), проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно назначения пенсий должностным лицам контролирующих органов по единым принципам (№2769) и проект закона о внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса при назначении пенсий должностным лицам органов доходов и сборов по единым принципам (№2768).

Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабмин намерен на следующей пленарной неделе внести на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий реформу пенсионной системы Украины.

Пенсионная реформа, разработанная Кабинетом министров Украины, предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования. Реформа предусматривает, что обязательное пенсионное накопление будет действовать для граждан моложе 35 лет, однако люди в возрасте от 35 до 55 лет смогут на добровольной основе участвовать в нем. Ставка взноса в систему будет постепенно расти, и на начальном этапе в 2017 году составит 2%, а к 2022 году вырастет до 7%.

Государство будет полностью гарантировать сохранность средств накопительной пенсионной системы.