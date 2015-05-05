Порошенко освободил от налогообложения некоторые лекарства

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения некоторых лекарственных средств и медицинских изделий».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон позволит снизить стоимость единицы каждого отдельного лекарственного средства и медицинского изделия, закупаемых международными специализированными организациями.

Также закон позволит осуществить закупку в рамках государственного финансирования большего количества лекарственных средств и медицинских изделий и, соответственно, оказать необходимую помощь большему количеству пациентов.

Утвержденные законом изменения в Налоговый кодекс Украины будут предусматривать временное, до 31 марта 2019 года, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и первой поставки зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, освобождаемых от налогообложения, устанавливается Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 апреля приняла закон о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения некоторых лекарственных средств и медицинских изделий.