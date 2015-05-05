Гривня закрыла межбанк на уровне 21,16 за доллар

В понедельник, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,16 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,44/23,62 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4150/0,4180 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1331 грн/долл., к этому часу было заключено 462 сделки на сумму 311,4 млн долл.