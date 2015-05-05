Насиров надеется, что бюджет-2016 будет построен на новой налоговой системе

Новоназначенный глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров рассчитывает, что работа над новой налоговой реформой будет завершена до октября 2015 года и бюджет на следующий год будет уже построен на новой налоговой системе.

«Нельзя налоги изменять «по-быстрому»: слепить вместе или раскрепить. Это вопрос действительно комплексной налоговой реформы, над которой мы работаем. Я думаю, что мы будем пытаться сделать ее до октября обязательно, чтобы новый бюджет можно было построить уже на новой налоговой системе», - сказал он журналистам после брифинга, посвященного его назначению.

Насиров отметил, что при разработке налоговой реформы будет использован опыт Словакии, стран Прибалтики, Грузии, а также будут привлечены локальные и иностранные специалисты.

Как отметила в ходе брифинга министр финансов Украины Наталья Яресько, правительство ставит перед собой цель получить привлекательную для бизнеса прозрачную налоговую систему, а также облегчить администрирование налогов.

«Наше желание - до осени получить новую программу, новую налоговую реформу, которая была бы очень прозрачной, очень четкой, и которая дала бы бизнесу понимание того, что администрирование будет легче, давление на бизнес будет меньше, налоги будут более понятны, более прозрачны и упрощены», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках проведения конкурса на замещение вакантной должности главы Государственной фискальной службы Украины назначил на этот пост Романа Насирова.

В ходе представления своей программы действий Насиров назвал одной из основных задач на посту главы ГФС улучшение администрирования налогов путем упрощения налоговой отчетности, развития электронных сервисов, упрощения форм налоговых деклараций и сокращения количества документов, которые подаются в налоговую, а также оптимизации самой структуры службы.