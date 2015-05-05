Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс о кредитных обязательствах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, проект соответствующего закона был разработан во исполнение требований Закона «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Закон урегулирует ряд проблемных вопросов, связанных с погашением задолженности, выраженной в иностранной валюте, и предоставляет плательщикам налогов определенные налоговые преференции.

В частности, законом установлено, что кредитор-банк имеет право списать за счет созданных страховых резервов сумму убытков, возникших в результате аннулирования (прощения), в соответствии с Законом «О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в гривню», физическим лицам-заемщикам части долга.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (о реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в гривню). За это решение проголосовали 256 народных депутатов.

Законом устанавливается, что безнадежная задолженность – это задолженность, которая соответствует одному из таких признаков, в частности, задолженность физических лиц, прощенная кредитором, за исключением задолженности лиц, связанных с таким кредитором, и лиц, находящихся (находившихся) с таким кредитором в трудовых отношениях.

В общий месячный (годовой) облагаемый доход плательщика налога не включаются, среди прочего, средства, полученные плательщиком налога в счет компенсации (возмещения) стоимости имущества (нематериальных активов), принудительно отчужденного государством в случаях, предусмотренных законом, или стоимость такой компенсации, полученной в неденежной форме; доходы, полученные в результате реализации заложенного имущества, имущества плательщика налога при обращении взыскания финансовым учреждением на такое имущество в связи с невыполнением плательщиком налога своих обязательств по договору кредита (займа) при условии, если такое имущество было приобретено за счет такого кредита(займа).

Читайте такжеПорошенко освободил от налогообложения некоторые лекарства

Определяется, что это основная сумма депозита (вклада), внесенного плательщиком налога в банк или небанковское финансовое учреждение, которая возвращается ему, сумма, получаемая плательщиком налога вследствие продажи права требования на депозит, а также основная сумма кредита, получаемая плательщиком налога (в течение срока действия договора), в том числе финансового кредита, обеспеченного залогом, на определенный срок и под проценты. В общий годовой облагаемый доход плательщика налога, который приобрел право требования на такой депозит (вклад), включается положительная разница между суммой средств, полученных в результате реализации права требования и стоимостью, определяемой из суммы расходов на приобретение такого депозита (вклада). В случае нотариального удостоверения договора купли-продажи права требования на депозит, нотариус уведомляет контролирующий орган о таком договоре в порядке, установленном этим разделом.

Устанавливается, что это и сумма процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени), прощенных (аннулированных) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности.

Читайте такжеРынок газа в Украине адаптировали к законам Евросоюза

Законом также устанавливается, что не считается дополнительным благом плательщика налога и не включается в расчет общего месячного (годового) облагаемого дохода сумма, прощенная (аннулированная) кредитором в размере разницы между основной суммой долга по финансовому кредиту в иностранной валюте, определенная по официальному курсу Национального банка Украины на дату изменения валюты обязательства по такому кредиту с иностранной валюты в гривню, и суммой такого долга, определенной по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 1 января 2014 года, а также сумма процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени) по таким кредитам, прощенным (аннулированным) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности. Нормы этого пункта применяются к финансовым кредитам в иностранной валюте, которые не были погашены до 1 января 2014 года.

Действие абзаца первого этого пункта распространяется на операции по прощению (аннулированию) кредитором должнику задолженности по финансовому кредиту в иностранной валюте, которые осуществлялись, начиная с 1 января 2015 года.