Кабмин отменил ограничение зарплат для чиновников, которые сократили штат

Кабинет министров Украины оставил в силе ограничение зарплат только для руководителей государственных органов власти, которые не выполнили план мер по оптимизации структуры и сокращению штата как минимум на 3%.

Соответствующее постановление Кабмина от 29 апреля опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, соответствующие изменения будут внесены в постановление Кабмина от 1 марта «Об экономии государственных средств и недопущении потерь бюджета».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственных расходов и сокращения зарплат чиновников ограничил размер заработной платы чиновников высшего ранга размерами должностных окладов.

Как говорится в постановлении правительства, размещенном на веб-портале Кабмина, такое решение не коснется работников подразделений, принимающих участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.