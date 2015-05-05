Участниками накопительной пенсионной системы станут 6 миллионов украинцев – Розенко

Об этом сказал министр социальной политики Павел Розенко в ходе селекторного совещания Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

«В первый год мы можем выйти приблизительно на 6 миллионов участников накопительной системы, и ресурс накопительной системы в 2017 году может достигать приблизительно 5 млрд грн», - заявил министр.

По словам Розенко, государство через ПФУ будет создавать накопительный фонд для администрирования накопительной пенсионной системы. Состав совета накопительного фонда будет формироваться Кабинетом министров. Именно этот совет будет принимать решение относительно привлечения частных компаний для управления активами фонда.

«По результатам публичных и открытых механизмов советом накопительного фонда будут привлекаться по конкурсу соответствующие компании по управлению активами», - сказал он.

Министр заверил, что государство будет полностью гарантировать сбережение средств накопительной пенсионной системы.

Розенко также сообщил, что соответствующие законопроекты уже поданы в Верховную Раду. Вместе с тем, он выразил опасения по поводу возможного саботирования реформы на этапе рассмотрения законопроекта.

«Несомненно, будут непростые дискуссии в Верховной Раде Украины… Многие будут пытаться как-то торпедировать принятие накопительной системы», - сказал он.

Министр отметил, что лица, достигшие в 2017 году 35 лет и моложе, будут делать взносы в обязательном порядке. Лица от 36 лет будут принимать участие в системе на добровольной основе.

По его словам, накопительная пенсионная система предполагает постепенное увеличение размера взноса участников с 2% в 2017 году до 7% в 2022 году. При этом новая система не предусматривает увеличения отчислений из заработной платы, а будет осуществляться перераспределение средств в пределах тех взносов, которые уплачивают занятые.

Розенко отметил, что участие работодателей в новой накопительной пенсионной системе не предусматривается. По словам министра, они будут продолжать уплачивать взносы в Пенсионный фонд в составе единого социального взноса в солидарной системе.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа, разработанная Минсоцполитики, предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования, что поможет уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд и сформировать индивидуальные накопления граждан.

В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В феврале Кабмин утвердил бюджет ПФУ на 2015 год с объемом общих доходов в 234,4 млрд грн и дефицитом в 19 млрд грн, который будет покрываться напрямую из госбюджета.

С 1 апреля в Украине действуют новые правила начисления и выплаты пенсий, предполагающие полное упразднение пенсий госслужащим-пенсионерам, продолжающим работать на государственной службе, а также сокращение пенсий на 15% для остальных работающих пенсионеров, чьи пенсии превышают 1453 грн. Эти правила не распространяются на инвалидов, участников боевых действий и участников АТО, а также семей погибших военнослужащих.