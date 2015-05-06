После пенсионной реформы украинцы смогут наследовать пенсии умерших родственников

Чиновники говорят, что накопительная система начнет работать через два года, говорится в сюжете ТСН.

В 2017 г. она станет обязательной для граждан младше 35 лет.

"После введения накопительной пенсионной системы, государство, именно государство гарантирует контроль и безопасность сохранности средств накопительной системы", - заявил министр социальной политики Павел Розенко.

На первом этапе реформа коснется 6 млн украинцев. Ежемесячно на их личный пенсионный счет будет падать определенная сумма. Сначала она будет составлять 2% от зарплаты. Далее каждый год процент будет расти, пока не достигнет 7% в 2022 году.

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При этом общая сумма социальных отчислений от работника и работодателя не изменится. Ее просто распределят на разные счета. Ведь реформа предусматривает и содержание пенсионеров по традиционной солидарной системе.

"Все накопленные пенсионные активы, которые будут на персональном счете человека, который, увы, умрет до того, как он сможет ими воспользоваться – они еще будут наследоваться", - рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.