Объем возмещений НДС в апреле вырос в 1,5 раза

Объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в апреле 2015 года по сравнению с мартом вырос в 1,5 раза – до 4,428 млрд грн, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, НДС в апреле возмещен 2 065 хозяйствующим субъектам всех регионов Украины.

В региональном разрезе наибольшие объемы возмещений получили Киев (1,339 млрд грн), Днепропетровская область (720,539 млн грн), Донецкая область (577,227 млн грн).

В корпоративном сегменте самые большие объемы возмещений получили меткомбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» (301,893 млн грн, Днепропетровская область), Полтавский ГОК (254,938 млн грн, Полтавская область), «Мариупольский меткомбинат им. Ильича» (204,101 млн грн, Донецкая область).

Наименьший объем возмещений получили предприниматели Черновицкой области – 8,015 млн грн.

Объем возмещений НДС за январь-апрель 2015 года составил 16,466 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в марте 2015 года по сравнению с февралем сократился в 1,4 раза – до 2,965 млрд грн.