На эвакуацию украинцев из Непала выделили 7,4 миллиона гривень

Кабинет министров Украины выделил в общей сложности 7,4 млн грн на проведение всех необходимых работ по эвакуации граждан Украины из Федеративной Демократической республики Непал.

Согласно распоряжению правительства №409, опубликованному на правительственном веб-портале, Министерству иностранных дел выделили 360 тыс. грн, Министерству обороны – 6,75 млн грн, МВД, курирующему Госслужбу по чрезвычайным ситуациям – 280,6 тыс. грн.

Средства выделены из резервного фонда госбюджета. Причем Минобороны ассигнования выделены в иностранной валюте для обеспечения перелета самолета Ил-76.

«Отчет об освоении средств необходимо подать до 1 июля 2015 года», - говорится в распоряжении.

Этим же документом Госфискальной службе предписано осуществить вне очереди все таможенные процедуры в отношении экипажа и пассажиров самолета Ил-76, а Госпогранслужбе – контроль при пересечении ими госграницы.

Читайте такжеЧисло погибших в результате землетрясения в Непале достигло 7,6 тысяч человек

Как сообщал УНИАН, украинский самолет с эвакуированными из Непала гражданами вылетел из Дели в Баку, где он будет дозаправлен и продолжит следование в Украину. По данным МИД Украины, общее количество эвакуированных составляет 87 человек, из них 76 граждан Украины и 11 граждан других государств.