Нацбанк главной своей целью считает снижение инфляции до 5% в год

Совет Национального банка Украины утвердил изменения в Основы денежно-кредитной политики регулятора на 2015 год, сообщается в документе на сайте НБУ.

В документе отмечается, что Действующий правительственный прогноз на 2015 год содержит три сценария возможной инфляции по итогам года (декабрь к декабрю) на уровне 26,7%, 38,1% и 42,8%, ни один из которых не может быть использован в качестве цели денежно-кредитной политики.

"В таких условиях основной задачей денежно-кредитной политики на 2015 год является максимально возможное снижение темпов инфляции в годовом выражении с целью преломления восходящего тренда в ее динамике и создания основы для достижения среднесрочной цели ", – говорится в документе.

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При этом отмечается, что заданием денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе является снижение темпов инфляции до 5% в год с допустимым отклонением до 1 п.п.

В качестве операционных ориентиров денежно-кредитной политики предлагается использовать количественные критерии эффективности и индикативные целевые показатели программы сотрудничества с МВФ по чистым международным резервам, чистым внутренним активам и монетарной базе.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2015 года, ускорилась до 10,8% с 5,3% зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении (против марта 2014 года) инфляция ускорилась до 45,8% с 34,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке и получения первого транша МВФ гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 23-23,5 грн/долл., на которой удерживается в течение последних полутора месяцев.