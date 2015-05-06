Резервный фонд России за месяц потерял $700 миллионов

14:26, 06 мая 2015
Финансы
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Резервный фонд России сократился за апрель на 10 процентов, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился на 9,2 процента

REUTERS

Резервный фонд России сократился за апрель на 10 процентов и составил на 1 мая 2015 года 3 триллиона 950,49 миллиарда рублей, или 76,41 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина, передает lenta.ru.

Месяцем ранее объем Резервного фонда был равен 4 триллионам 425,75 миллиарда рублей, или 75,70 миллиарда доллара.

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился на 9,2 процента, составив 3 триллиона 946,42 миллиарда рублей (74,92 миллиарда долларов). На 1 апреля объем ФНБ был равен 4 триллионам 346,94 миллиарда рублей (74,35 миллиарда долларов).

В апреле часть средств ФНБ в иностранной валюте на счетах в Банке России, а именно 80 миллионов долларов, 70 миллионов евро и 10 миллионов фунтов стерлингов, была реализована за 9,43 миллиарда рублей. Вырученные средства пошли на софинансирование пенсионных накоплений граждан, уплативших дополнительные взносы в 2014 году.

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Оба федеральных фонда являются частью федерального бюджета. Резервный фонд создан, чтобы государство смогло выполнить свои обязательства в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в бюджет. Максимальный размер фонда может составлять 10 процентов прогнозируемого объема ВВП на следующий год.

ФНБ существует, чтобы гарантировать устойчивость пенсионной системе на длительную перспективу. В частности, из фонда обеспечивается государственное софинансирование добровольных пенсионных накоплений. Также за счет ФНБ покрывается дефицита бюджета Пенсионного фонда России.

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