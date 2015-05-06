Аудит Минобороны выявил убытки почти на 400 миллионов гривень

Внутренний аудит Минобороны выявил убытки на сумму 382,85 млн грн в течение января-апреля 2015 года, из этой суммы возмещено 36,55 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Марина Барынина.

Она рассказала, что на протяжении января-апреля служба внутреннего аудита провела 158 выездных контрольных мероприятий, в том числе 120 аудитов.

В 62 подконтрольных субъектах, это 52% охваченных аудитами, выявлены нарушения, которые привели к потерям и убыткам на сумму 382,85 млн грн. Из них возмещено 36,55 млн грн.

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Она добавила, что благодаря проверке предотвращены незаконные потери имущества на 1,3 млн грн. К ответственности привлечено 371 лицо, в том числе к материальной - 188, к дисциплинарной - 183. Также в правоохранительные органы были переданы материалы на 313,9 млн грн потерь и убытков.

Барынина рассказала, что по итогам операционных аудитов и мониторинга рисковых операций предотвращены потери и убытки почти на 200 млн грн.