Конкурс для фискалов: победителю дали три месяца на реформы

Сразу после майских праздников закончился проводимый Министерством финансов конкурсный отбор на должность главы Государственной фискальной службы. Победителем длившегося полтора месяца кадрового соревнования стал глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, член пропрезидентской фракции Роман Насиров.

Кроме этого, правительство назначило первым заместителем главы ГФС Сергея Билана, который будет курировать налоговую милицию. Отвечать за работу таможенных органов в ранге заместителя Насирова будет Константин Ликарчук.

«Мы выбрали лучшего кандидата, по нашему мнению, и он выбрал своих заместителей», - объяснила на брифинге 5 мая череду кадровых назначений министр финансов Наталья Яресько.

Она также добавила, что конкурс был прозрачным и честным. В его проведении, по словам министра, участвовали три международных рекрутинговых агентства, работал совет по отбору, в состав которого вошли представители Министерства финансов, бизнеса и общественности.

67 претендентов отправились обедать…

Конкурс соискателей на пост главы ГФС начался буквально на следующий день после добровольно-принудительной отставки 23 марта с этой должности Игоря Билоуса.

Отбор проходил в несколько этапов. Для начала нужно было подать заявление. Как оказалось, усесться в кресло главного фискала страны изъявили желание 67 человек. Но после банальной проверки документов их число немного сократилось: 20 кандидатов не соответствовали даже базовым требованиям. Далее комиссия провела личные собеседования с каждым из 47 кандидатов, в результате чего методом голосования были отобраны 12 сильнейших участников конкурса. В этот перечень вошли экс-исполняющий обязанности главы ГФС Максим Мокляк, экс-заместитель министра финансов Денис Фудашкин, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Роман Насиров, члены этого комитета Оксана Продан и Нина Южанина, Геннадий Васюков (управляющий партнер компании «Васюков, Остапюк и Партнеры»), Виктор Гладун, Дмитрий Деревицкий, Юлия Дроговоз (вице-президент УСПП), Андрей Коломиец (директор по финотчетности и управленческим системам компании ArcelorMittal), Алексей Любченко (экс-глава Государственной налоговой администрации), Игорь Петрашко (замгендиректора агрохолдинга «Укрлэндфарминг»).

Чуть позже список претендентов на пост главы Фискальной службы сузился до 11: Виктор Гладун выбыл по собственному желанию.

В финал вышли двое

Вышедшие в следующий круг конкурса счастливчики в онлайн-режиме презентовали свое видение развития ГФС, а также отвечали на вопросы комиссии. Она посчитала, что в полуфинале участвовать заслуживают Игорь Петрашко, Максим Мокляк, Роман Насиров и Андрей Коломиец.

Правда, как только стал известен состав полуфиналистов, тут же разразился скандал. Один из кандидатов – Оксана Продан заявила, что ее незаслуженно убрали из конкурса. По ее словам, в этом виноват не кто иной, как премьер-министр Арсений Яценюк.

«Яценюк уничтожил конкурс на должность главы ГФСУ. Я подавалась на открытый конкурс, уважая членов Совета по конкурсному отбору и надеясь, что пришло время смены коррупционной системы», - написала она на свой страничке в Facebook, не уточнив при этом никаких «деталей уничтожения конкурса».

«Мне странно читать о том, что премьер-министр опорочил конкурс. Да, на мой взгляд, премьер-министр опорочил немало вещей в нашей стране, но незавершенный конкурс в этот перечень не входит», - ответил на заявление Продан член конкурсной комиссии Валерий Пекарь.

Но накал страстей конкурс не остановил. На последнем этапе комиссия провела дополнительные собеседования со всеми четырьмя кандидатами, в результате чего Министерство финансов подало премьеру кандидатуры на пост главы Фискальной службы Андрея Коломийца и Романа Насирова.

Выбор сделан

Насиров является народным депутатом от «Блока Петра Порошенко». Новоназначенный 35-летний глава ГФС получил два высших образования в Украине, а также окончил лондонские курсы MBA.

В Британии Насиров возглавлял направления по ценным бумагам Украины и стран СНГ в нескольких инвестиционных банках. Вернувшись в Украину, он курировал торговлю ценными бумагами в Concorde Capital, затем перешел в инвесткомпанию «Ренессанс Капитал» на должность содиректора. Во времена президентства Януковича Насиров работал заместителем главы правления одной из самых скандальных компаний - Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Экс-глава ГФС Игорь Билоус, который ранее работал вместе с Насировым в «Ренессанс Капитале», назвал нового главного фискала страны опытным управленцем и эффективным законодателем в сфере налоговой и таможенной политики.

«Рад, что ГФС, наконец, получила своего руководителя. То, что Роман непосредственно участвовал в разработке законодательной базы для работы ГФС, говорит о том, что он глубоко владеет темой и поэтому справляться с реформами ему будет легче, чем кому-либо. Плюс у него большой опыт работы в иностранных компаниях, поэтому о прозрачных методах ведения бизнеса он знает не понаслышке», - сказал Билоус.

В свою очередь, участвовавшая в конкурсе член правления УСПП Юлия Драговоз, считает, что Насиров был выбран не по профессиональным качествам, а именно как политическая фигура. По ее словам, не следовало так сильно усложнять процесс только для того, чтобы выбрать того кандидата, который планировался изначально.

«Конкурс проходил в несколько этапов, требовалось много документов, справок, выставлялись какие-то балы. Но вся система лопнула, когда была названа фамилия победителя. Зачем было все так усложнять и ставить того же Насирова, о котором шла речь изначально? Это же смешно, - заявила Драговоз.

Далеко неоднозначно восприняло победу Насирова в кадровом конкурсе и экспертное сообщество. В Facebook тут же стали обсуждать, что в 2012 году на встрече с грузинским реформатором Кахой Бендукидзе Насиров еще не знал, какие в Украине ставки подоходного налога.

Срок – три месяца

Между тем, новоиспеченный глава Фискальной службы пообещал украинцам приложить максимум усилий для реформирования ведомства.

«Я хочу пообещать, что буду делать все, чтобы оправдать возложенные на меня надежды. У меня есть стратегия и тактика, как внедрить изменения в ГФС, чтобы улучшить ее работу», - сказал он.

Насиров также назвал основными своими задачами на посту главы Фискальной службы улучшение администрирования налогов путем упрощения налоговой отчетности, развитие электронных сервисов, а также оптимизацию самой структуры ГФС и борьбу с коррупцией.

«Нельзя налоги изменять «по быстрому»: слепить вместе или раскрепить. Это вопрос действительно комплексной налоговой реформы, над которой мы работаем. Я думаю, что мы будем пытаться реализовать ее до октября обязательно, чтобы новый бюджет можно было построить уже на новой налоговой системе», - добавил он.

В свою очередь, министр финансов Наталья Яресько отметила, что премьер-министр дал Насирову и его заместителям три месяца на внедрение реальных изменений в работе службы.

«За эти три месяца новый руководитель должен обеспечить порядок в работе фискальных органов и уменьшить коррупцию в них, – сказала Яресько. – Сменить вертикаль руководства ГФС на уровне областей и районов, обеспечить приход на эти должности новых, незапятнанных кадров, способных поломать коррупционные схемы. И, наконец, увеличить поступления налогов за счет детенизации и борьбы с налоговыми ямами».

При этом глава Минфина отметила, что если в течение трех месяцев эти задачи не будут выполнены, то правительство незамедлительно примет соответствующие кадровые решения.

Собственно, спустя три месяца оценить результаты кадрового конкурса сможет вся страна. Тогда будет понятно, по каким качествам выбирали главу ГФС – политическим или профессиональным.

Ксения Обуховская (УНИАН)