Киев-Пекин: прямая дорога к Дракону

Украина возобновляет свое присутствие в Юго-Восточной Азии и заново открывает для себя ключевую страну региона – вторую экономику мира - Китай. Традиционный для нас торговый и инвестиционный партнер в последние годы оставался в тени, однако курс на укрепление позиций нашей страны за рубежом, и в особенности, на основных рынках мира, обусловил необходимость восстановление забытых и поиска новых кооперационных связей.

В марте текущего года Киев и Пекин ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве и приступили к выполнению больших совместных проектов, призванных найти новые точки роста для экономик Украины и Китая. В марте-апреле с рабочими визитами в Пекине уже побывали делегации Минагропрода, Минрегионстроя, Национального банка Украины. А осенью 2015 года в Киеве пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству на высшем государственном уровне.

Повестка дня заседания еще готовится, но уже сейчас известно, что ее основными темами станут участие китайской стороны в проектах по модернизации украинских угольных предприятий и расширение ассортимента украинского аграрного экспорта. Китай с населением 1,3 млрд человек - крупнейший в мире рынок сбыта агропродукции - заинтересован в покупке украинской пшеницы и выращенной без использования генно-модифицированных технологий сои.

Не менее перспективны и проекты в строительной индустрии – в частности, строительства в Украине многоквартирных домов по программе «доступного жилья» с использованием китайского опыта. Объем финансирования строительного проекта с китайской стороны – предположительно до полутора десятков миллиардов долларов.

«По целым направлениям мы интереснее для Китая, чем даже европейские страны, - прокомментировал УНИАН ход подготовки к межправительственному заседанию Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Китае Олег Демин. - И тут надо понимать, что каких-то радикально новых тем для обсуждения у нас нет: все вопросы уже в том или ином виде ставились и обговаривались в предыдущие годы. Но не мне вам объяснять, почему они так или не получили в свое время должных ответов и реализации».

Сейчас, как подчеркнул Демин, Украина получила реальный шанс вернуться к теме всеобъемлющего сотрудничества и придать должный импульс всем совместным инициативам.

«Мы, к счастью, отходим от ненужного словоблудия и говорим с китайскими партнерами на понятном языке о конкретных вещах. Мы стараемся показать «товар лицом». - добавил Демин. – И в этом контексте, наряду с уже заявленными предложениями, весьма актуальной и обсуждаемой станет тема либерализации перемещения граждан Китая и Украины, упрощение визового режима, в особенности с нашей – украинской стороны, а также перспективы подписания договора об «Открытом небе» между Украиной и КНР и развитие прямого авиасообщения между нашими странами».

На прямом авиасообщении Демин остановился не случайно. В апреле текущего года Китай включил Украину в процесс создания единой системы инфраструктурных и торговых путей в Евразии, которая должна объединить восточную и западную части континента, а также стать аналогом Великого шелкового пути в ХХІ столетии.

Частью этого плана стал запуск прямого авиарейса, который теперь на регулярной основе будет выполнять крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины». В дальнейшем благодаря партнерским соглашениям «МАУ» с основными авиаперевозчиками Китая – авиакомпаниями «Hainan», «Air China» и «China Southern» - пассажиры смогут использовать стыковку в Пекине для полетов в другие города Поднебесной.

Презентация первого рейса Киев-Пекин прошла в китайской столице в канун Первомая, который в Китае, как и в Украине, считается государственным праздником. Участниками события стали дипломаты и журналисты, в числе которых был и корреспондент УНИАН.

Как рассказал журналистам президент «МАУ» Юрий Мирошников, запуск рейса готовился два года. Переговоры о получении всех разрешений от авиационных властей КНР шли непросто, но усилия того стоили. «Потенциал сотрудничества между Украиной и Китаем огромен, но огромно и расстояние между странами. И наша задача – в прямом смысле сблизить два государства», - сказал Мирошников.

С ним согласился и посол Демин. «Мы неоднократно слышали о том, что между Украиной и Китаем существуют большие трудности в коммуникации – у нас долгое время не было возможности напрямую общаться и ездить друг другу. Вероятно, именно поэтому, как только стало известно об открытии рейса Киев-Пекин, нас, дипломатов, стали спрашивать, а когда украинцы начнут летать в другие города – Шанхай, Гуанчжоу. Ведь авиасообщение – это хороший катализатор деловых, прежде всего, и культурных контактов», - отметил дипломат.

Он также сообщил, что первыми пассажирами регулярных полетов станут не только бизнесмены, но и студенты. В Китае сегодня учатся порядка 3,5 тыс. молодых украинцев. И примерно столько же китайских студентов живут и учатся в Украине. С каждым годом их число, как рассказал Демин, растет на треть.

Интерес украинской молодежи к Китаю легко объясним. В стране, экономический потенциал которой давно стал залогом развития мировой экономики в целом, европейский менталитет легко уживается с сугубо восточными особенностями и ценностями.

Современный Пекин с его 23-милионным населением по укладу жизни мало отличается от западных мегаполисов. Здесь на 16 тысячах квадратных километров расположились ультра-современные офисные и жилые комплексы, представительства всех ключевых мировых брендов - от одежды и мобильных аксессуаров до нефтяных и газовых корпораций. Китай здесь чувствуется разве что по иероглифам на вывесках зданий и мононациональности населения. Иностранцев в Пекине видно сразу, и к ним относятся с подчеркнутым почтением: увидеть на улице блондинку считается для китайца хорошей приметой, а сфотографироваться с ней – и вовсе удачей будущих дел.

Здесь уделяют большое внимание образованию и карьерным амбициям. Обратной стороной такой реализации становится, правда, явный «дефицит» детей на китайских улицах. Политика китайского правительства «одна семья – один ребенок» уже привела к тому, что в пекинских парках по утрам и вечерам гуляют преимущественно старики и их домашние питомцы. Привычные нашему глазу детские площадки с оравой галдящей ребятни, бесспорно, есть. Но в соотношении с населением Пекина – их немного, потому что пекинцу проще завести собаку или купить автомобиль, чем завести семью.



При этом на улицах почти не встретишь одетых в униформу полицейских: город оборудован камерами, и потому следить за порядком можно удаленно. Воочию правоохранителей видно в метрополитене и близ городских достопримечательностей. Фотографировать полицейских не принято, поскольку это отвлекает от основной работы: они сканируют сумки граждан на наличие оружия или запрещенных предметов. Пекинцы относятся к таким предосторожностям с пониманием, не ропщут и на досмотр багажа идут охотно, позволяя «изучать» даже содержимое пакетов с продуктами. В Киеве такая «безопасность» наверняка вызвала бы столпотворение и «штурм» турникетов, а тут – ничего. Из 23 миллионов пекинцев 20 миллионов ежедневно пользуются подземкой и даже, судя по всему, не замечают, как их проверяют два раза в день – утром, по дороге на работу, и вечером – на обратном пути домой.

Автомобилей, к слову, здесь тоже много. Несмотря на то, что власти Пекина разработали график въезда в город по четным и нечетным дням (и четным и нечетным цифрам автомобильных номеров), «заторы» в Пекине - обычное дело. Но все ездят по правилам, и нарушать их можно только моторикшам, которые лихо этим пользуются: на всех парах едут по встречной, заявляя о своем присутствии на дороге громкими звуками клаксонов.

И в этом весь Пекин – вечно звенящий, как колокольчик, собирающий знания, опыт, культуру всего мира, но не теряющий при этом своего лица. Здесь есть улица «Обжорка» с «шашлыками» из скорпионов и личинок майского жука, с раскладками копеечных магнитов, на которых надпись «Made in China» вызывает восторг и умиление своей «аутентичностью». И эта улица органично «переходит» в респектабельный квартал Ванфуцзин с дорогими «европейскими» магазинами и самыми модными ресторанами, предлагающими своим посетителям «единственно правильную» утку по-пекински. К слову, утка – это, пожалуй, единственное блюдо китайской кухни, которое европейцу легко «узнать». В остальном страсть китайских поваров к смешиванию вкусов оборачивается для гостей Поднебесной кулинарным приключением. Поди догадайся, например, что обычное картофельное пюре можно «спрятать» в форму и «внешний вид» знакомой нам конфеты «Коровка», а рыбу так запечь в сладком соусе, что по вкусу она будет напоминать карамельку с начинкой, но никак не самостоятельное обеденное блюдо.

И так здесь все – один большой микс вкусов, судеб, идей, времен года, дня и ночи - на протяжении веков и несмотря на глобальный прогресс.

Товарооборот Украины и Китая уже сейчас составляет порядка 8 млрд долл в год., что составляет шестую часть от общего товарооборота нашей страны. Однако этот показатель ничто по сравнению с расчетами правительства Китая, утверждающего, что объем инвестиций, который может быть вложен китайскими компаниями и частными инвесторами в другие экономики мира составит до 500 млрд долл. в ближайшие годы. Украина для Китая – интересный и конкурентный рынок, Китай для Украины – стратегический инвестиционный партнер. Потенциал сотрудничества велик, политической воли для его реализации – достаточно. Дорога к Дракону – открыта, а значит – пора в путь.

Олеся Сафронова (УНИАН)