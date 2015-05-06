Годовая инфляция в Украине ускорилась почти до 61%

Инфляция в Украине в апреле 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с мартом ускорилась до 14% с 10,8%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против апреля 2014 года) инфляция ускорилась до 60,9% с 45,8%, зафиксированных в марте этого года против марта 2014 года.

С начала года, за январь-апрель, инфляция составила 37,1%.

Согласно приведенным данным, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожала стоимость природного газа - в 5,5 раза, электроэнергии – на 33,6%, макаронных изделий – на 10,7%.

В годовом выражении, к апрелю 2014 года, цены на природный газ выросли в 9 раз, цены на подсолнечное масло выросли в 2 раза, на фрукты - в 1,9 раз, хлеб и хлебопродукты, а также рыбу и продукты из рыбы - в 1,8 раза.

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Снижение цен в апреле к марту зафиксировано на топливо и масла на 8,3%, на сахар - на 7,2%, на яйца - на 5,3%, в то время как в годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.