Гривня на межбанке укрепилась почти до 21 за доллар

В среду, 6 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,07, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,68/23,82, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4220.

Читайте такжеНацбанк главной своей целью считает снижение инфляции до 5% в год

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0255 грн/долл., к этому часу было заключено 485 сделок на сумму 496,51 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,16.