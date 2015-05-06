Госслужащие со следующего года будут получать пенсию на общих основаниях

Об этом говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте парламента законопроекту.

Отмечается, что целью законопроекта является создание справедливой системы пенсионного обеспечения путем перехода на единый принцип начисления пенсий. Законопроект предусматривает назначение всех видов пенсий по нормам единого закона, а также отмену специальных пенсий, кроме специальных пенсий для военнослужащих.

Так, законопроектом предлагается пенсию государственным служащим, работникам органов местного самоуправления, налоговикам, таможенникам, прокурорам, судьям и научным и научно-техническим работникам назначать на общих основаниях с 1 января 2016 года, в связи с чем внести изменения в Закон №213 от 02.03.2015.

Назначенные до 1 января 2016 года специальные пенсии будут выплачиваться в размерах, определенных законодательством, которое действовало до указанной даты.

За уплату государственными служащими повышенной ставки взноса (2,5%) предусматривается выплачивать при выходе на пенсию по возрасту разовую компенсацию за стаж государственной службы не менее 10 лет, имеющийся у лица на 1 января 2016 года, в следующих размерах: от 10 до 15 лет – 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц; от 15 до 20 лет – 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц; свыше 20 лет – 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

С 1 января 2016 года государственные служащие, работники органов местного самоуправления, налоговики, таможенники, прокуроры, судьи, научные и научно-технические работники будут платить повышенную ставку взноса (2,5% от зарплаты), которую будут направляться в Накопительный пенсионный фонд.

Также, отмечается в пояснительной записке, предлагается с 1 января 2016 года ввести накопительную профессиональную пенсионную программу накопительной системы пенсионного страхования для лиц, которым исполнилось не больше 35 лет и которые заняты на работах с особенно вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку №1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест дают право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях; должностях, которые дают право на назначение пенсии за выслугу лет; независимо от возраста для государственных служащих, работников органов местного самоуправления, налоговиков, таможенников, прокуроров, судей и научных и научно-технических работников.

Источником финансирования пенсионных выплат по накопительной профессиональной пенсионной программе для указанных категорий лиц станут повышенные размеры страхового взноса, которые будут выплачиваться:

- работодателем в пользу работников, занятых на:

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом Министров Украины, в размере 15% (выход на пенсию на 10 лет раньше);

Читайте такжеВ мае 20 тысячам пенсионеров обещают выплатить недополученные в апреле деньги

на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом Министров Украины, в размере 7 процентов (выход на пенсию на 5 лет раньше);

на работах и должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет, в размере от 4,2% до 6% (выход на пенсию независимо от возраста при наличии 30 лет выслуги);

- работником – государственными служащими и приравненными к ним лицами, а также прокурорами, судьями и научными и научно-техническими работниками в размере 2,5% от зарплаты.

Повышенный размер взноса будет направляться в Накопительный пенсионный фонд с целью инвестирования привлеченных средств в экономику государства.

Отмечается, что введение профессиональной пенсионной системы позволит формировать сбережения, которыми человек сможет воспользоваться до достижения общего пенсионного возраста в случае: наличия необходимой продолжительности специального и страхового стажа работы и достижения определенного возраста; наличия необходимой выслуги лет.

Также лицо сможет воспользоваться собственными накоплениями после достижения пенсионного возраста, независимо от условий выплаты пенсии по солидарной системе.

В то же время, с 1 января 2017 года вводится второй уровень системы пенсионного обеспечения.

Участниками накопительной системы пенсионного страхования будут лица, которым на указанную дату исполнится не больше 35 лет. Вместе с тем предоставляется право застрахованным лицам, которым по состоянию на 1 января 2017 г. исполнится не более 55 лет, добровольно принять решение до 1 января 2018 г. о добровольном участии в накопительной системе пенсионного страхования.

Размер взноса в первый год составит 2% и будет ежегодно увеличиваться на один процент до достижения 7%.

По мере увеличения размера взноса для застрахованного лица, начиная с 2018 года, соответственно уменьшаться размер единого взноса для работодателя, то есть произойдет частичное перераспределение уплаты размера единого взноса от работодателя к работнику (по 1% ежегодно), и уже в 2022 году ставка единого взноса для работодателя будет уменьшена на 5%.

Законопроектом предлагается освободить солидарную систему от несвойственных для нее выплат путем перекладывания на Государственный бюджет Украины финансирование доплат до минимального размера пенсий (разница между размером пенсии исходя из продолжительности страхового стажа и заработка и минимальным размером пенсионной выплаты) в отношении пенсий, которые будут назначаться после 1 января 2016 года. При этом Пенсионный фонд Украины будет продолжать финансировать указанные расходы относительно пенсий, назначенных до 01.01.2016; досрочных пенсий по возрасту за выслугу лет; доплат, обусловленных существованием льготных пенсий; потерь за работающих инвалидов и предприятий УТОГ, УТОС; улучшения материального положения инвалидов войны.