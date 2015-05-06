Нацбанк приблизил курс гривни к 21 за доллар

19:28, 06 мая 2015
Финансы
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Украинская валюта сегодня укрепилась и на межбанке, и по курсу НБУ почти до 21 за доллар.

Официальный курс гривни вырос / Фото УНИАН

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2102.5503 (6 мая – 2113.3059);

100 евро – 2361.1640 (6 мая – 2349.3622);

10 российских рублей – 4.2066 (6 мая – 4.0831).

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Как сообщал УНИАН, гривня сегодня к закрытию торгов на межбанковском рынке укрепилась до 21,07 за доллар.

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