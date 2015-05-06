Доходы сводного бюджета Украины за 4 месяца выросли на 173 миллиарда гривень

Доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-апрель 2015 года составили 172,9 млрд грн, что на 43,7 млн грн, или на 33,9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 144,1 млрд грн, в местные бюджеты поступило 28,8 млрд грн.

В разрезе основных платежей в январе-апреле 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров – на 54,2%, НДС на произведенные в стране товары – на 26,5%, ввозной пошлине - в 3,2 раза, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8 раз, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 41%, части чистой прибыли (дохода), изымающейся в госбюджет - в 2,9 раза, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 43,2%, рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом - в 2,2 раза, рентной плате за пользование недрами - на 5,3%.

По данным ГФС, с начала года плательщикам налогов было возмещено 16,5 млрд грн налога на добавленную стоимость. Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за указанный период составило 55,7 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2015 год, доходы, сформированные за счет налоговых поступлений, должны составить 365,6 млрд грн, что выше фактических показателей налоговых поступлений в 2014 году.

Более трети налоговых поступлений должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.