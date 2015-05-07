Инфляция в России замедлилась до 16,4% после роста до максимума за 13 лет в марте

Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,5% против 1,2% в марте, 2,2% в феврале и 3,9% в январе 2015 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В годовом выражении инфляция в апреле снизилась до 16,4%, тогда как в марте в годовом выражении этот показатель составлял 16,9%. Для сравнения: в 2014 году в апреле цены выросли на 0,9%, с начала года - на 3,2%, в годовом выражении - 7,3%.

Ранее замминистра финансов Максим Орешкин заявлял, что инфляция в РФ в апреле 2015 года может составить 0,6-0,7% по сравнению с 1,2% инфляции в марте. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева также ожидала замедления этого показателя по сравнению с мартом.

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За апрель 2015 года цены на товары выросли на 0,6% (в том числе на продовольственные - на 0,3%, продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,9%, непродовольственные - на 0,9%). Роста цен на услуги не зафиксировано.

В годовом выражении (по сравнению с апрелем 2014 года) цены на товары выросли на 18% (в том числе на продовольственные - на 21,9%, продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 20,8%, непродовольственные - на 14,2%), на услуги - на 11,8%.