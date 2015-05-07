Споры с Москвой усложнили вступление Кыргызстана в Евразийский союз

Кремль обвинил Кыргызстан в отступлении от согласованных договоренностей касательно вступления в Евразийский экономический союз, тогда как Бишкек назвал разногласия "принципиальными", сообщает Рейтер.

Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков объяснил, что проблема станет предметом обсуждения глав России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении в Москве 8 мая.

"Основной темой, наверное, будет вопрос о присоединении к союзу Киргизии", - сказал представитель Кремля журналистам.

"В последние дни, я бы сказал, даже недели, появились некоторые практические сложности на этом пути и, очевидно, они будут обсуждаться", - добавил он.

По словам Ушакова, Кыргызстан предложил внести в согласованные межправительственные протоколы изменения, "которые участникам союза не представляются логичными".

В этом году к Евразийскому экономическому союзу присоединилась зависимая от России Армения. Для Кыргызстана Москва тоже выступает ключевым партнером. Ударившие по России падение нефти, рубля и западные санкции за Украину отозвались на соседях по СНГ резким падением переводов от гастарбайтеров, вносящих солидный вклад в ВВП.

Лелеемый Кремлем геополитический и экономический проект надеется конкурировать с Евросоюзом, обещая свободу движения капитала, товаров и рабочей силы на части постсоветского пространства. Путин соблазнял коллег перспективой валютного союза, но Казахстан отозвался на это скептически.

До этого Минск и Астана критиковали Москву за то, что считали ущемлением их экономических интересов вопреки обязательствам в рамках Евразийского экономического партнерства. Казахстан весной ограничил доступ ряда российских продуктов на свои прилавки, ссылаясь на санитарные соображения и отрицая торговую войну.

Замглавы аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков сказал, что Бишкек в дискуссии с евразийскими партнерами отстаивает вопросы, "принципиальные" с точки зрения выгоды от членства в экономическом блоке.

"Будут предметно обсуждаться два вопроса: это по международным договорам, по которым у Кыргызстана есть договора с отдельными странами - не членами ЕАЭС, и это вопрос сельскохозяйственной продукции, которая должна вывозиться с территории Кыргызстана на территории стран ЕАЭС", - сказал он.

"Это важная, принципиальная задача для Кыргызстана", - добавил Исаков.

Он сказал, что "границы будут открыты" лишь после того, как все стороны достигнут компромисса.

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"Мы все четко понимаем, что эта задержка происходит именно из-за того, что сегодня наше правительство проводит переговоры по двум принципиальным, важным для Кыргызстана, пунктам", - сказал представитель президента.

"Для нас важно сегодня принципиально отстоять те моменты, которые после подписания и вступления в силу могут отразиться на нас в отрицательном плане", - отметил он.