Минфин Германии предупреждает: Россия не сможет помочь Греции

10:52, 07 мая 2015
Финансы
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Финансовая помощь Москвы Афинам маловероятна, так как Россия сама столкнулась с серьезными экономическими проблемами, вызванными падением цен на нефть и газ, а также санкциями.

REUTERS

Греции не следует надеяться на то, что Россия или Китай окажут ей финансовую помощь, которая позволит стране выйти из долгового кризиса, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Никто в мире не готов даже частично решать проблемы Греции", - цитирует слова Шойбле агентство dpa, пишет DW.

Финансовую помощь Москвы Афинам глава германского Минфина считает маловероятной, так как Россия, пояснил он, сама столкнулась с серьезными экономическими проблемами, вызванными падением цен на нефть и газ. Кроме того, положение РФ усугубляется принятыми против нее европейскими санкциями, обвалом рубля и ослаблением доверия международных кредиторов, напомнил Шойбле. Что же касается КНР, то "китайцы не дают денег даром", заявил министр финансов ФРГ.

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По словам Вольфганга Шойбле, Германия и Европа в целом готовы и дальше помогать Греции. Но эта помощь целесообразна лишь при условии, что сами греки используют имеющееся в их распоряжении время, чтобы "вновь поставить свою страну на ноги в финансовом смысле", предупредил Шойбле.

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