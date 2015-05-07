Нацбанк в рамках реформы назначил руководителя еще одного департамента

Согласно сообщению, соответствующее кадровое решение согласовано с Советом Национального банка Украины. Комментируя это назначение, глава НБУ Валерия Гонтарева высоко оценила квалификацию новоназначенного главы департамента и его желание активно работать над реформированием и улучшением системы внутреннего контроля Нацбанка.

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Согласно сообщению, Миронюк ранее работал в "Правэкс-Банке», а также в «УкрСиббанке».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 14 января сообщил о создании 11 новых департаментов центрального аппарата. Директором департамента открытых рынков назначен Олег Чурий, департамента методологии - Hаталия Иваненко, платежных систем - Hаталия Лапко, банковского надзора - Светлана Фабер, инспектирования банков – Василий Случ, финансового мониторинга - Алексей Бережной, монетарной политики и экономического анализа - Сергей Николайчук, статистики и отчетности - Юрий Половнев, денежного обращения - Виктор Зайвенко, информационной безопасности - Дмитрий Лукьянов, операционного департамента - Сергей Подик.

НБУ намерен завершить процесс внутренней реорганизации за полтора-два года.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.