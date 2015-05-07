Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам очередного неплатежеспособного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 5 мая начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособного банка «Стандарт» через отделения государственного «Укрэксимбанка», сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты начались по депозитам, срок действия которых закончился до 20 февраля включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 20 февраля ввел временную администрацию в банк «Стандарт» сроком на три месяца - до 19 мая на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

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Банк «Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.

По информации банка, его основным владельцем является глава наблюдательного совета банка Виталий Таран, владеющий акциями банка через компанию «Медиа имидж», а также совокупно 6 юридических лиц, доля каждого из которых менее 10% уставного капитала.

В начале декабря банк «Стандарт» стал победителем конкурса на право вывести с рынка неплатежеспособный банк «Золотые ворота» путем получения его активов и обязательств.