Абромавичус едет в Брюссель обсуждать свободную торговлю Украины и ЕС

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус 7-8 мая посетит Брюссель с рабочим визитом и примет участие в министерской встрече стран Восточного партнерства по вопросам торговли, где обсудит расширение зон свободной торговли и снижение торговых барьеров, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Кроме того, министр встретится с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальстрем и главой комитета по международной торговле Европарламента Берндом Ланге.

Согласно сообщению, одной из главных тем встречи будет подготовка к имплементации 1 января 2016 года экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Также Абромавичус проинформирует европейских чиновников и бизнес-среду о ходе реформ и упрощении ведения бизнеса в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз могут создать совместный институциональный орган в сфере торговли и развития после имплементации экономической части Соглашения об ассоциации.

Европейский Союз отказался отсрочить по просьбе России еще на один год создание зоны свободной торговли Украины с ЕС.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Вместе с тем, документ вступит в силу с 2016 года, хотя первоначально предполагалось, что он начнет действовать с ноября 2014 года. В сентябре 2014 года – после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения до 31 декабря 2015 года.