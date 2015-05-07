Гривня на межбанке резко укрепилась уже до 20,70 за доллар
Украинская валюта на межбанке стремительно усилила свои позиции.
В четверг, 7 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,50/20,70.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,28/23,63, по отношению к российскому рублю – 0,4070/0,4120.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 20,6440 грн/долл., к этому часу было заключено 83 сделки на сумму 29,59 млн долл.
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Как сообщал УНИАН, в среду, 6 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,95/21,07.