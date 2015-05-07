Яресько: очень критично закончить переговоры о реструктуризации в мае-июне

Переговоры о реструктуризации части государственного долга в объеме порядка 23 млрд долл., начатые правительством Украины в марте текущего года, должны быть завершены в мае-июне, поскольку от этого зависит возможность выделения нашей стране второго кредитного транша от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, сказала в ходе заседания бизнес-совета Украина-США министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Очень критично закончить переговоры в мае-июне, чтобы получить положительное решение о предоставлении второго транша МВФ», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации, которая должна привести к тому, что соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета должно составлять не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, накопленных до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги – еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Пока Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. Это условие пока является неприемлемым для кредиторов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что рассчитывает на конструктивную работу с кредиторами, которые должны стать не столько кредиторами Украины, сколько ее помощниками.