Более трети украинских банков по итогам квартала сработали с убытком

По итогам первого квартала 2015 года 45 из 133 платежеспособных украинских банков завершили период с убытками, сообщается в приведенных на сайте Национального банка Украины данных финансовой отчетности.

По информации НБУ, на 45 банков приходится 18,766 млрд грн убытков, в том числе наибольший убыток в размере 4,535 млрд грн пришлось на государственный «Укрэксимбанк», за ним следует «Сбербанк России», убыток которого составил 2,029 млрд грн.

Убытки неплатежеспособных банков Украины за январь-март составили 63,604 млрд грн, наибольший убыток пришелся на неплатежеспособный «ДельтаБанк» - 33,280 млрд грн убытка, банк «Надра» - 21,675 млрд грн. «Имэксбанк» - 3,989 млрд грн.

Наибольшую прибыль по итогам года в размере 337,042 млн грн показал входящий в группу крупных «Ситибанк», следом идет входящий в группу небольших финучреждений «Уникомбанк», который получил прибыль в размере 115,569 млн грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-марта 2015 года получила 80,9 млрд грн убытков.

Доходы банков в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 53,6% и составили 77,5 млрд грн, расходы выросли в 2 раза – до 158,4 млрд грн.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.