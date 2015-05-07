Киев и Брюссель 18 мая обсудят с Москвой зону свободной торговли Украина-ЕС

Об этом УНИАН сообщил источник в европейских структурах.

По информации собеседника агентства, во время этих консультаций Евросоюз не будет вести переговоров о том, что содержание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может быть изменено. Также Евросоюз не будет откладывать введение всеобъемлющей зоны свободной торговли, сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля Украина, Евросоюз и РФ в Брюсселе обсудили на техническом уровне все вопросы, которые вызывали обеспокоенность у Москвы в аспекте создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время саммита Украина - ЕС 27 апреля в Киеве заявил, что зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, предусмотренная в рамках имплементации Соглашения об ассоциации, начнет полноценную работу с 1 января 2016 года, без отсрочек и изменения формулировок соглашения.