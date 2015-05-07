Базовая инфляция в Украине ускорилась до 47%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в апреле 2015 года замедлилась до 4,6% с 10,8%, зафиксированных в марте, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.

В годовом выражении, к апрелю 2014 года, базовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 47,1% с 44,6%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция составила 25,3%, а за январь-апрель инфляция составила 37,9%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с мартом ускорилась до 14% с 10,8%, зафиксированных месяцем ранее.

В годовом выражении (против апреля 2014 года) инфляция ускорилась до 60,9% с 45,8%, зафиксированных в марте этого года против марта 2014 года.