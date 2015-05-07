В Украине вскоре должны подешеветь импортные лекарства и медизделия

В Украине в ближайшие дни вступает в силу закон, отменяющий НДС на импорт лекарств и медицинских изделий.

Президент Украины Петр Порошенко 5 мая 2015 года подписал Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения некоторых лекарственных средств и медицинских изделий».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон позволит снизить стоимость единицы каждого отдельного лекарственного средства и медицинского изделия, закупаемых международными специализированными организациями.

Также закон позволит осуществить закупку в рамках государственного финансирования большего количества лекарственных средств и медицинских изделий и, соответственно, оказать необходимую помощь большему количеству пациентов.

Утвержденные законом изменения в Налоговый кодекс Украины будут предусматривать временное, до 31 марта 2019 года, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и первой поставки зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, освобождаемых от налогообложения, устанавливается Кабинетом министров.

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Верховная Рада приняла 9 апреля закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения некоторых лекарственных средств и медицинских изделий (№2151).

Как отмечается в пояснительной записке, изменения в Налоговый кодекс предусматривают временное, до 31 марта 2019 года, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и первой поставке на таможенной территории Украины зарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, внесенных в Государственный реестр медицинской техники, и изделий медицинского назначения и/или введенных в оборот в соответствии с законодательством в области технического регулирования и оценки соответствия, если такие операции осуществляются на основании договоров с вышеупомянутыми специализированными организациями, которые осуществляют закупки, заключенными во исполнение соглашений между центральным органом исполнительной власти Украины, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, и соответствующей специализированной организацией, осуществляющей закупки, в рамках выполнения бюджетных программ по обеспечению медицинских мероприятий государственных программ и/или комплексных мероприятий программного характера в сфере здравоохранения.

Освобождение также будет распространяться на операции по поставке вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий, которые были ввезены и/или поставлены на таможенной территории Украины как предусмотрено выше, от центрального органа исполнительной власти Украины, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения и/или от государственных предприятий, созданных по приказу этого центрального органа исполнительной власти, до конечного потребителя (пациента) в рамках выполнения бюджетных программ по обеспечению медицинских мероприятий государственных программ и/или комплексных мероприятий программного характера в сфере здравоохранения.

Закон также освобождает ввоз вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий от обложения дополнительным импортным сбором, установленным Законом "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года", определив статус таких лекарственных средств и медицинских изделий как жизненно необходимых товаров.

Невозможность поставки вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий в розничную сеть будет обеспечиваться благодаря установлению ответственности за нецелевое использование таких лекарственных средств и медицинских изделий.

Также законом предусмотрена невозможность создания "цепи" искусственных поставщиков на таможенной территории Украины, поскольку освобождение от налогообложения НДС будет распространяться только на ввоз и первую поставку вышеуказанных лекарственных средств и медицинских изделий.