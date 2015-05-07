В РФ жалуются на национальную платежную систему – пресс-служба опровергает сбои

​В Национальной системе платежных карт (НСПК) РФ опровергли сообщения о новом сбое, сделавшем невозможным пополнение карт через банкомат или интернет-банк другого банка.

«В НСПК сбоев не было. Все работает нормально, в штатном режиме. Мы не фиксировали никаких нарушений в работе системы, так же как и банки, подключенные к НСПК. Жалоб от клиентов банков также не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы НСПК, передает РБК.

Ранее в четверг газета «Известия» сообщила, что проведение транзакций по дистанционному зачислению оказалось невозможным, что вынуждало выплачивавших кредиты клиентов идти в отделения банков и вносить задолженность через кассу.

Источник, близкий к ЦБ, пояснил изданию, что «соответствующие отказы вызваны проблемами в соединении между НСПК и банками-эмитентами, то есть Сбербанком и ВТБ24». По его словам, технические сбои при взаимодействии НСПК с банками обусловлены тем, что у крупных кредитных организаций несколько хостов процессинга. НСПК подключила пока только по одному хосту процессинга у Сбербанка и ВТБ24 по картам Visa и MasterCard, в результате чего многие клиенты, операции по картам которых проходят через другие хосты, столкнулись с проблемами перевода средств с карт сторонних банков.

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В конце апреля НСПК дала сбой и не работала около пяти часов. Генеральный директор НСПК Владимир Комлев тогда объяснил случившееся причинами внешнего характера. Он указал, что проблема не носила глобального характера.